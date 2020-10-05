技窮了！新興經濟體貨幣貶值物價大漲　央行難減息救市

新冠肺炎疫情影響，許多新興國家新興市場貨幣貶值，惟消費物價則大漲，央行想用寬鬆貨幣政策救市甚艱難，有技窮先兆。

全球經濟低迷衝擊新興市場貨幣貶值，導致進口產品成本提高，推動國內物價上揚。可是，若央行透過減息刺激經濟，會加劇通脹，消費者更痛苦；反之，倘加息的話，雖然可壓制通脹，但又可能進一步打擊疲弱的經濟。

●印度食品價格漲10%

外媒報道，印度新德里雜貨商慨嘆近期蔬菜價格大漲，煮咖喱必須的洋葱和薯仔，9月價格按月大漲約10%。

印度政府數據顯示，8月蔬菜的消費物價指數(CPI)按年漲11%，肉類和魚類價格激增16%。印度經濟在第二季萎縮23.9%，部分分析師預估2020年度將萎縮逾10%。根據往績，央行通常會透過減息救市，但這樣將推升物價漲勢，故外界預期印度央行下次決策會議將維持利率不變。

●巴西米價狂飆近兩成

貨幣貶值及國內供應鏈受疫情阻礙，許多產品的價格均飆升。巴西8月食物類CPI上漲8.8%，米價大漲逾19%。

巴西央行自2019年7月啟動減息循環，政策利率目前企2厘的創紀錄低位，低於通脹，使實質利率進入負值。巴西央行9月利率會議未有擴大寬鬆，並指出再減息亦難以維繫。

●土耳其加息先挽里拉

土耳其央行上月大幅加息兩厘，近兩年來首次加息，以挽救貨幣里拉暴貶。

該國8月CPI較一年前揚升11.77%。小麥價格攀高85%，電價激增逾133%，主因是里拉兌美元匯價今年來貶值逾20%。由於土耳其旅遊業受重挫，經濟2020年第2季萎縮9.9%，雖然該國可能想以減息來支撐經濟，但里拉為優先處理項目，因此除了收緊貨幣政策外別無選擇。

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