日本NEC收購瑞士金融軟件供應商Avaloq

日本電氣(NEC)公布，計劃以2,360億日圓(約173.26億港元)收購瑞士金融軟件供應商Avaloq，為今年金融科技界矚目的收購案之一，預計交易將於2021年4月完成，將視乎監管機構的取決而定。

據報，美國私募基金華平投資集團(Warburg Pincus)持有Avaloq的45%股權，餘下股權則由Avaloq執行長Francisco Fernandez與員工所擁有。

Avaloq的系統在全球30個國家、150家以上的金融機構使用，還開展數據分析等支援服務。根據Avaloq官網資料，其技術被用於管理近4.9萬億美元的客戶資產。

NEC有意獲得Avaloq的客戶基礎，作為在歐洲開展業務的立足點。

在新冠肺炎疫情下，科技公司收購個案不斷，據外電資料，年初以來歐洲宣布的科技業交易案規模逾1,200億美元。

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