【飯碗不保】美國380萬工作恐永久消失　疫情創傷料更明顯

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，恐為美國經濟帶來長期創傷，全美永久性失業人數激增。數據顯示，全美約380萬工作已永久消失。

根據美國勞工部勞動統計局的數據，9月份經季節調整後的永久失業人數增加34.5萬人，達到380萬，創7年以來最高水平，意味着隨着眾多企業大削成本求生或倒閉，大部分員工最初希望以無薪假等方式保住飯碗，卻仍要面臨永久失業的窘境。

美國9月份失業人口中，被歸類為永久性失業的比例為35.6%，遠高於4月的11.1%；另為自2月(即美國爆發疫情前)跌至19年來的最低位後，現已幾乎增長兩倍。

隨着防疫措施放寬及更多公司復工，美國9月份就業人數增加66.1萬人。不過，由於經濟重啟後，那些容易恢復的職位都已獲得復原，就業市場復甦動能正在失去。

事實上，於過去幾周，電影公司華特迪士尼、美國第四大汽車保險商Allstate及美國軍工和航空航天領域巨頭之一雷神科技(Raytheon Technologies)分別公布裁員計劃。此外，先前計劃在疫情期間不裁員的高盛集團，亦披露裁減上百人。

至於重災區航空業，由於等不到更多的政府資金援助，美國航空及聯合航空宣布於10月1日起裁員，規模達3.2萬人。

信安環球投資策略師Seema Shah認為，隨着更多公司最終開始投降、宣布倒閉和裁員，疫情留下的經濟創傷在第四季可能會變得更加明顯。

分析指出，該些永久性失業的影響力，將如漣漪般震盪美國整體經濟。失業人士可能會勒緊荷包，甚至停止消費，且可能繳不出車貸、房貸及信用卡帳單。

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