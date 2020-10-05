美國廣告支出今年料減2340億元　疫情外還有一致命因素...

新冠肺炎疫情正在顛覆美國廣告業，預估今年全美廣告支出將銳減300億美元(約2,340億港元)，原因是新冠肺炎疫情導致許多商戶收入下降、減少投放廣告，同時總統大選變數與社會公平等諸多議題，也使許多廣告大客戶難以決定廣告內容的方向。而削減廣告開支最兇的，是因生產線停工或居家避疫打擊最深的企業。

外媒報道，部分企業仍維持廣告開支，但調整內容，搶攻因疫情改變習慣的消費者。調味料製造商McCormick發掘出民眾在家烹飪增加的商機，跟隨「自我隔離食譜」關鍵字搜尋量激增，McCormick在Instagram等平台上發布大量烹飪影片，帶動香草精銷量大增。薄餅店多美樂的廣告就引用了1983年「保送入學」舊片，推銷零接觸配送服務。

美國廣告的內容一向能反映全美民心，戰時沿街充斥愛國廣告，經濟衰退時期廣告走懷舊風，提醒消費者曾經挺過來的艱苦歲月。

然而，今年疫情的不可預測性、總統大選變數、種族正義與警察暴力執法引發的社會動盪，提高廣告客戶掌握民心動向的難度。

廣告公司Goodby Silverstein & Partners共同創辦人顧德拜說，廣告客戶須適應這場前所未見的「完美風暴」。他表示，部分觀眾希望廣告能反映時事，譬如倡導社交距離，一些觀眾則希望廣告能跳脫現實。各大品牌必須想清楚何時該撫慰人心、何時該推銷商品。

在疫情爆發初期，部分企業推出鼓舞人心的廣告內容。例如蘋果的「創造力繼續」短片，呈現民眾在家使用旗下商品的照片，鼓勵人們在疫情期間保持創意；麥當勞的「燈亮了」廣告，則出現設立在各州的金色拱門招牌，在破曉前亮燈。

不過，多數行銷人員在疫情初期未大幅更改廣告內容，以免被外界解讀想「發災難財」。研究顯示，消費者希望各大品牌能幫助受疫情影響的民眾與員工。因此，啤酒大廠安海斯布希英博廣告就有慈善意義，例如在YouTube等平台的健身影片投放廣告時，也為受到疫情打擊的訓練員與健身室籌措資金。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020