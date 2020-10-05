伸出援手！阿里將購入免稅零售商Dufry近一成股權

Dufry於公告中指出，提議增加資本以籌集不超過7億瑞郎(約58.9億港元)的資金，阿里巴巴將參與其中。私募股權投資公司Advent International Corp.亦計劃投資不超過4.55億瑞郎(約38.2億港元)。

Dufry的股價2月尾開始急跌，更見10年低位，此次增資將為該公司提供支持。此外，兩家公司還將在中國成立一家合資公司，將阿里巴巴的數碼能力和網絡與Dufry在該市場的旅遊零售業務結合。

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