不再穩陣？滙豐股價大上大落　10月料持續波動

香港的期權交易員正在消化10月份劇烈波動的可能性，紛紛買入滙豐的看漲期權和看跌期權。數據顯示，與滙豐香港股票掛鈎的1個月合約的成本，相對於恒生指數的相關成本已攀升至接近2009年5月以來高位。這表明為該股波動尋求保護的需求很高。

大華繼顯（香港）的執行董事Steven Leung表示，滙豐股價周一(5日)急升真是令人驚訝，除了中國平安增持外，尚未看到其他利好消息，銀行業的前景仍然黯淡。

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