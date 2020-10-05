「泰」有趣！泰航設機艙餐廳　紓緩財務壓力

受到新冠肺炎疫情衝擊，各國航空公司為求「生存」都想盡方法，其中泰國國際航空(Thai Airways International)計劃將機艙食物及服務由「空中」搬落「地面」，讓民眾即使無法搭機出國，也能感受到空服人員的熱情，回味搭機出國的快樂時光。

受疫情影響，泰航目前只剩下貨機，以及運載泰國民眾返回泰國，並計劃未來幾個月逐步恢復國際商業航班，不過為增加收入，泰航於3個月前已將飛機上的座椅空降到泰航總部的員工餐廳，並實行對外開放，且開始售賣各種食物。

泰航的機組人員都非常投入，不少空姐、空少，甚至機師在不用執勤時，會自願身穿制服來到泰航新開的餐廳與客人互動，餐廳現場更有模擬機門，甚至連行李箱都有，讓客人仿如置身於飛機上。

已在泰航服務超過35年的機長Sinn Rattanajan稱，「現在他們能做的就是穿上制服，來到這裡和大家互動，他也很高興自己能為公司盡一點心力」。

泰航空廚總經理Varangkana Luerojvong表示，在餐廳提供的食物都是航班上受商務艙及頭等艙乘客好評的飛機餐，他們提供這些飛機餐就像是從天上到地上，讓暫時沒有機會飛行的顧客們能夠體驗和品嘗到機上美食」。機艙餐廳最初是以臨時形式經營，其後泰航決定餐廳改為固定營業，每天有逾500至600人次光顧，機艙餐廳目前每周營業5日，未來可能會改為天天營業，目標希望每月營業額可達1,000萬泰銖。

Rattanajan指，泰航最近很需要現金流，這間餐廳的營業額或多或少能給泰航緩解一點壓力，但未來還是需要找到比較大的合作夥伴，幫助公司走出困境。

據資料，泰國內閣會議5月中旬通過讓國營公司泰航向破產法庭提交重整計劃，泰航隨後在5月底向破產法庭提出重整的要求，破產法庭9月中批准泰航進行重整。

泰航將在第4季向法庭提交重整計劃，2021年初舉行債權人會議審查重整計劃內容。法庭在2021年第1季將會發出同意重整計劃內容的命令，並指定計劃負責人，之後泰航將開始執行重整計劃。

據泰國證券交易所資料，泰航2017年淨虧損逾21億泰銖；2018年大幅虧蝕至116億泰銖；去年淨虧損達120億泰銖，負債權益比逐年攀升。

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