北角皇都戲院大廈周四強拍 底價47.76億元
2020年10月05日 14:59
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新世界發展(00017)併購的一級歷史建築物北角舊皇都戲院大廈，早前獲土地審裁處頒出拍賣令，准以底價47.76億港元強制拍賣，成為歷來最大宗個案，是次強拍將於周四(8日)舉行。
資料顯示，新世界於兩年前入稟申請強拍，當時物業估值逾31.17億元，而發展商目前已收集物業約98%業權。
皇都戲院前身是璇宮戲院，於1952年建成，並於1959年改建為皇都戲院大廈。隨着社會發展，皇都戲院於1997年結業。皇都戲院的屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕，設計甚具特色。
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