北角皇都戲院大廈周四強拍　底價47.76億元

資料顯示，新世界於兩年前入稟申請強拍，當時物業估值逾31.17億元，而發展商目前已收集物業約98%業權。

皇都戲院前身是璇宮戲院，於1952年建成，並於1959年改建為皇都戲院大廈。隨着社會發展，皇都戲院於1997年結業。皇都戲院的屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕，設計甚具特色。

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