新盤動向：柏傲莊I周內公布價單及開放示範單位
2020年10月05日 15:25
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新世界發展營業及市務部總監黃浩賢(左)
新盤推售氣氛熱鬧。新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，本周中將開放示範單位予傳媒預覽，並隨即公布價單，首批料包括一至三房戶，特色戶傾向招標形式發售，首批有信心推出超過20%單位，料本周末正式開放予公眾參觀及收票。
他透露，項目好大機會引入Proptech 2.0加強版區塊鏈置業售後服務平台，為買家簡化買樓流程，更提供一站式按揭申請服務，共有至少8大銀行參與計劃。
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