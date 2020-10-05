新盤動向：柏傲莊I周內公布價單及開放示範單位

他透露，項目好大機會引入Proptech 2.0加強版區塊鏈置業售後服務平台，為買家簡化買樓流程，更提供一站式按揭申請服務，共有至少8大銀行參與計劃。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020