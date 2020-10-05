歐股開市靠穩　Cineworld急挫六成

美國總統特朗普病情好轉，美股期貨反彈，歐亞股市上漲，其中英股報5,926點，升0.42%；德股報12,746點，升0.46%；法股報4,846點，升0.45%。

全球第二大電影院營運商Cineworld據報考慮暫時關閉在美國和英國的所有電影院，其股價開市大跌61%。

英國工程公司Weir Group在出售其石油和天然氣部門後，早市上漲了17%以上。黃金礦業公司Centamin警告生產受到打擊後，股價下跌6%。

另外，歐盟委員會主席萊恩稱，她將進行自我隔離，因在她上周二參加的一場會議上，一名與會者新冠肺炎檢測呈陽性。

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