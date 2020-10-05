壹傳媒股價曾瀉逾7%　投資者組織促證監別再「閉門造車」

他又指，壹傳媒自8月以來在缺乏盈利基礎之下多次異動，加上近期的散貨格局，明顯地反映其異動成交有不為人知的內幕，他強調無論證監會或港交所都責無旁貸，應要徹查。

然而，證監會僅表示正在調查中，沒有進一步披露有用的資訊，陳直斥證監會閉門造車，不體恤投資者的民情。他冀證監會應定期對外作出資料的更新，「唔會要求佢(證監會)披露調查詳情，但至少對市場持份者有影響的資訊應該要對外講，例如有無內幕消息呢？係咪涉及違法呢？好讓持份者作出應對」。他說，這樣做的好處，也能讓「市場上的壞人」知道監管機構正在監察着，避免再有人興風作浪。

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