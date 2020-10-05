壹傳媒股價曾瀉逾7% 投資者組織促證監別再「閉門造車」
2020年10月05日 15:43
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壹傳媒(00282)股價再度急挫，周一(5日)即市低位曾跌逾7%，低見0.245港元，較8月大幅波動時所做的高位1.96元累跌超過87%；收市報0.26元。投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，該公司近來股價表現一浪低於一浪，似是「散貨格局」，風險極大，小投資者實不宜盲目衝入場接貨。
他又指，壹傳媒自8月以來在缺乏盈利基礎之下多次異動，加上近期的散貨格局，明顯地反映其異動成交有不為人知的內幕，他強調無論證監會或港交所都責無旁貸，應要徹查。
然而，證監會僅表示正在調查中，沒有進一步披露有用的資訊，陳直斥證監會閉門造車，不體恤投資者的民情。他冀證監會應定期對外作出資料的更新，「唔會要求佢(證監會)披露調查詳情，但至少對市場持份者有影響的資訊應該要對外講，例如有無內幕消息呢？係咪涉及違法呢？好讓持份者作出應對」。他說，這樣做的好處，也能讓「市場上的壞人」知道監管機構正在監察着，避免再有人興風作浪。
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