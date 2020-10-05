港府發行100億元通脹掛鈎債券　設2厘保證回報

政府推出2020年通脹掛鈎債券(iBond)，目標發行額為100億港元，視乎市場反應，當局可酌情考慮將其提高至最多150億港元。

債券發行年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於2厘。新一批iBond的認購期由10月23日早上9時開始，直至11月5日下午2時結束。

香港居民可透過配售銀行，證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券，債券將於11月16日發行，並於下一營業日(11月17日)在香港聯合交易所上市，並可在二手市場進行買賣。

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