【市後重點睇】油價彈逾2%　道期漲百點

美匯指數企93.72，離岸人民幣(CNH)高見6.7333後，最新回落至6.7516，港匯強見7.7501，美元兌日圓處105.63，英鎊報1.2937，歐元報1.1738。金價報1,892美元。國際油價彈逾2%，布油報40.14美元，紐油報37.93美元。道指期貨升152點。

●市後關注點

-22:00 美國9月ISM服務業指數

●【全球攬炒】日本9月服務業PMI報46.9，連續8個月收縮。

●英國脫歐：約翰遜不希望無協議結束過渡期。

●新冠肺炎：

-可口可樂將重組產品，涉裁員及調整營銷策略。

-部分國家恐爆債務危機，世銀促減免債務。

-南韓車廠在美國市佔率升至8.9%，超疫前水平。

●南韓三大經濟主體去年債務總額逾32萬億元創新高。

●富士通：仍在調查東京證交所系統故障原因。

●中國經濟：9月內地大宗商品指數連跌4個月。

●澳門上月賭收挫九成，大行料復甦持續緩慢。

●【調查】逾九成女性擔心健康，僅56%過去兩年曾做體檢。

●恒指公司11月13日公布指數季檢結果。

●港府發行100億元通脹掛鈎債券，設2厘保證回報。

●新股專輯：

-嘉和生物凍資近3,600億元，膺生科股凍資王。

-傳螞蟻集團正尋求中港兩地同日定價及掛牌。

●地產代理人數減至39,815人，連跌兩個月。

●北角皇都戲院大廈周四強拍，底價47.76億元。

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