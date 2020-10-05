【市後重點睇】油價彈逾2% 道期漲百點
2020年10月05日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數企93.72，離岸人民幣(CNH)高見6.7333後，最新回落至6.7516，港匯強見7.7501，美元兌日圓處105.63，英鎊報1.2937，歐元報1.1738。金價報1,892美元。國際油價彈逾2%，布油報40.14美元，紐油報37.93美元。道指期貨升152點。
●市後關注點
-22:00 美國9月ISM服務業指數
●港股在10月首個交易日做好，恒生指數高開580點，惟已見即市高位24,039點；全日收報23,767點，升308點或1.32%。主板成交925億港元。金融股領漲，滙豐控股收報31元，升4%。https://bit.ly/3cVSK3m
●【全球攬炒】日本9月服務業PMI報46.9，連續8個月收縮。
●【數碼時代】現金不再是「王」，銀行業打工仔最大鑊？https://bit.ly/3izRpAi
●英國脫歐：約翰遜不希望無協議結束過渡期。
●新冠肺炎：
-可口可樂將重組產品，涉裁員及調整營銷策略。
-部分國家恐爆債務危機，世銀促減免債務。
-南韓車廠在美國市佔率升至8.9%，超疫前水平。
●南韓三大經濟主體去年債務總額逾32萬億元創新高。
●富士通：仍在調查東京證交所系統故障原因。
●中國經濟：9月內地大宗商品指數連跌4個月。
●澳門上月賭收挫九成，大行料復甦持續緩慢。
●報告：本地零售租務反彈，惟內地客熱捧商場空置率仍高企。https://bit.ly/30ATZ33
●【調查】逾九成女性擔心健康，僅56%過去兩年曾做體檢。
●恒指公司11月13日公布指數季檢結果。
●港府發行100億元通脹掛鈎債券，設2厘保證回報。
●新股專輯：
-嘉和生物凍資近3,600億元，膺生科股凍資王。
-傳螞蟻集團正尋求中港兩地同日定價及掛牌。
●地產代理人數減至39,815人，連跌兩個月。
●北角皇都戲院大廈周四強拍，底價47.76億元。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！