證監會網站推出全新版面　支援更多流動裝置

香港證監會近期搞作多多，繼早排開咗Facebook專頁，其網站全新版面周一面世啦！除咗設計唔同咗，仲加咗唔少升級功能㗎，讓使用者更容易搵到資料，喺手機、平板電腦等流動裝置上證監會個網站就更方便。

新嘅主頁設有「最新消息」一欄，證監會有咩新消息，無論係刊物、新聞稿、公布，或行政人員演講辭，都可以一覽無遺。仲有，每個頁面頂端當眼處都設有證監會Facebook及Linkedln專頁連結，只要一click就去到，唔洗左搵右搵。

講起網站，等絲絲考下大家，到底證監會幾時開始設立公眾網站呢？答案係1996年。

其實證監會網站真係寶物一籮籮，所有最新嘅監管資訊、由證監會執行的規則、守則和指引、持牌機構、持牌人、無牌公司及可疑網站名單等等，全部都搵到，仲有搜尋功能添，幾咁方便。唔止咁，業界人士亦可以輕易地搵到有關執法行動、淡倉、認可投資產品和涉及公眾公司收購活動的資料。網站亦會重點闡述證監會的全球監管合作及綠色和可持續金融的政策。

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