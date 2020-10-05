綠城管理控股9月合同銷售額68億人民幣

米，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售面積約30萬平方米、聯營及其他公司取得合同銷售面積約15萬平方米；合同銷售金額約68億元人民幣(下同)，其中自營及透過與業務夥伴合作取得合同銷售金額約51億元，聯營及其他公司取得合同銷售金額約17億元。

此外，截至2020年9月30日9個月止，集團的代建項目累計取得合同銷售面積約318萬平方米，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售面積約205萬平方米、聯營及其他公司取得合同銷售面積約為113萬平方米；合同銷售金額約為468億元，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售金額約344億元、聯營及其他公司取得合同銷售金額約124億元。

截至2020年9月30日，集團自營及透過與夥伴合作的代建項目在建面積達4,021萬平方米，其中不銷售的政府代建項目在建面積達2,453萬平方米。

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