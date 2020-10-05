景瑞控股9月銷售額24億人幣
2020年10月05日 16:32
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景瑞控股(01862)公布，9月合約簽約銷售額約24.63億元人民幣(下同)，合同銷售面積約113,809平方米，合同銷售每平方米平均價約21,640元。
截至2020年9月30日止9個月，集團累計合約簽約銷售額約156.38億元，合同銷售面積約701,970平方米，合同銷售每平方米平均價約22,277元。
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