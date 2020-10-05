花樣年9個月銷售額326億人幣

2020年10月05日 16:32
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    花樣年控股(01777)公布，今年9月銷售額約52.83億元人民幣(下同)，相應已售建築面積約35.76萬平方米；平均售價每平方米約14,771元。
    截至2020年9月30日止9個月，集團已累積的銷售額約326.94億元，相應已售建築面積約237.38萬平方米；平均售價每平方米約13,772元。
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