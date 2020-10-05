憧憬央行減少干預　台幣升穿29關創9年新高

揣測台灣央行可能容忍貨幣升值，台幣周一(5日)自2013年以來首次升破29兌每美元水平，收市升0.41%，報28.9，而每港元低見3.7233台幣。

台灣央行之前數月一直出手限制台幣升值，但最近似乎放慢步伐，尤其是台灣央行行長上月中曾表示，台幣以貿易加權計，估值並不太強，帶動台幣9月兌美元漲1.4%，是升幅最大主要貨幣之一。

此外，台灣預期是少數今年經濟錄得增長的經濟體，而當地8月份的出口和製造業數據均見增長，都對台幣匯價帶來支持。

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