【產經直播】晶片股成箭靶咪亂撈？

2020年10月05日 16:39
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    港股長假後首個交易日，雖然A股休市、北水暫停，但受金融股帶動，恒指周一(5日)高開580點，一度重上24,000點，其後升勢回順，全日仍升308點。恒指24,000關難企穩？美國總統大選在即，想追貨要睇定啲？
    中芯國際(00981)確認被美國實施出口制裁，股價跌見超過4個月低位，連累華虹半導體(01347)即市亦跌超過6%，晶片股暫不宜沾手博反彈？
    內地繼續長假，餐飲相關股有追捧，海底撈(06862)、頤海國際(01579)有資金流入，百勝中國(09987)即市更重上招股價，假期相關數據有甚麼啟示？其他內需股又追唔追得過？
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