【產經直播】晶片股成箭靶咪亂撈？

港股長假後首個交易日，雖然A股休市、北水暫停，但受金融股帶動，恒指周一(5日)高開580點，一度重上24,000點，其後升勢回順，全日仍升308點。恒指24,000關難企穩？美國總統大選在即，想追貨要睇定啲？

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