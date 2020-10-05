【專家點評】鄧建初：股市散戶長年輸錢　原因係性格問題？

坊間選股，主要有兩大門派，分別是公司基本因素研究，以及圖表技術。旁及陰謀論，相反理論、市場心理、術數等等，五花八門，各適其適。初哥認為，只要順着自己的性格，去揀選一兩個長期能夠贏取盈利的方法就可以。要學就要鑽研至最精，專門一兩瓣總好過雜而不精。有朋友貪便宜，見有免費講座就去報名，看看有甚麼新發現，聽得太多，思路反而混淆不清。其實只要花點學費，揀些好的導師，更重要是迎合自己的思路性格，勤做功課的話，必有所成。可惜他並不明白，以為多聽就會學懂，其實免費講座通常只是略講皮毛，要深入探索惟有自己看書自學或者上有關課程。

已有多年炒股經驗而仍然不斷輸錢的散戶們，主要原因是擺脫不到屢犯錯誤而不自知的困局。所謂「性格決定命運」，做性格巨星，下場都是失敗居多。很多學圖表分析的人，想要的是百發百中的圖表指標，這是近乎不可能，如果世上真有此一炒股法，定會有錢過股神。可惜的是，就算贏面甚高的圖表技術，只要有一兩次失敗，很多人就斷定其不可行，再去尋尋覓覓，找其他指標，最終蹉跎歲月，一事無成。

坊間教授圖表有多種課程，甚至巧立名目，其實是大同小異，用得着與否要看導師的功力。朋友說聽過很多講座，都是差不多，「又係一樣貨色」。每個指標，是經歴千錘百煉、反覆研究得出來的結論，世間哪有如此多新鮮指標出現呢？而且圖表有一特色，要多人用的才有成效，因同時在那點入市，威力自然大增，孤芳自賞的冷門圖表技術指標，股民不認同的話，亦難發揮其威力。當然，太多人一窩蜂地做同一動作的話，就有出錯的機會，因會給超級大戶殺個正著，這就是「螳螂在前，黃雀在後」的道理了。所以利用技術指標入市前，最好先定下入市策略、止蝕及止賺盤，便可客觀地執行戰略部署。

利用圖表分析去炒股，勝在適當時機入市及離市，在過程中可沾手多隻股票，賺取多個升幅。相反看基本因素，相中數隻股票來長揸，除非選中神仙股升幅倍數計，否則回報有局限性。可是買中一隻能夠長相廝守的持續上升股，非一般資金不多的散戶能夠做到。精通圖表揀股出擊，可賺取升幅應勝過長揸股票。當然，出入市太頻密，付出使費也不少。幸而取消最低佣金制後，加上股價價位收窄，波動較大，增加了短線炒作的空間。圖表派亦可大派用場了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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