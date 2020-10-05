按證：外匯基金提供備用循環信貸額度增至800億

香港按揭證券公司公布，其由外匯基金提供的備用循環信貸額度，由300億港元增加至800億港元。

自1998年以來，香港金融管理局一直透過外匯基金向按揭證券公司提供備用循環信貸，為按揭證券公司作出支持，讓其能夠履行政策任務，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。

備用循環信貸可在按揭證券公司有需要時提供過渡性融資，尤其當融資活動受到資本市場上不利因素影響的時候。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，外匯基金給予的額外支持，顯示政府肯定按揭證券公司的策略角色，該公司會繼續協助促進市場穩定。

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