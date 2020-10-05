期交所兩隻指數期貨獲批於美國境內銷售

香港期貨交易所公布，旗下2隻指數期貨(寬基指數)合約，分別為MSCI台灣25/50(美元)指數期貨及MSCI台灣25/50淨總回報(美元)指數期貨，已獲美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)批准可於美國境內銷售。

另外，期交所預計，MSCI新加坡自由(新加坡元)指數期貨、MSCI日本(日圓)指數期貨，以及MSCI日本淨總回報(日圓)指數期貨有機會於10月初獲美國商品期貨交易委員會批准可於美國境內銷售。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020