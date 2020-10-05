未來商機！太空產業經濟規模十年料增至近11萬億元

外國傳媒報道，美國銀行分析師Ron Epstein發表報告預期，到了2030年，持續增長的太空業經濟規模將擴至目前的3倍以上，達到1.4萬億美元(約10.9億港元)。

報告指出，儘管疫情導致部分私人和公共項目延誤，但疫情似乎未對太空產業的投資帶來損害。「可能主要歸因於太空業內部的大部分支出是企業對企業(B2B)，或是企業對政府的支出，復甦速度通常較企業對消費者(B2C)的支出要快。」

美銀估計，按照最近兩年的複合年增率10.6%計算，太空產業的收入將增長2.3倍，從2019年約4,240億美元增長到2030年約1.4萬億美元，接近全球旅遊業當前的1.5萬億美元規模。

太空基金會行政總裁Tom Zelibor表示，太空產業因疫情經歷了某種程度的低迷，但總體而言，太空產業的表現還不錯，有能力應對困難的環境。他指出，美國去年非政府太空支出增加了7.7%，成為太空經濟主要增長動能。

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