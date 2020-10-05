香港按揭證券公司盈轉虧　半年蝕近2億元

香港按揭證券公司公布2020上半年財務業績摘要，未經審核綜合除稅後虧損為1.97億港元，2019年上半年除稅後溢利為2.47億港元，按年由盈轉虧。

盈利下跌主要由於三大因素，包括因按揭保險新取用貸款大增，而引致即時入帳的佣金支出上升，然而保費收入則需根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳。

此外，按揭證券公司全資附屬公司—香港年金公司由於對其投資和法定儲備隨着新年金業務及年金支出上升，需要作審慎撥備所引起的會計虧損增加；以及因港元兌美元轉強而令美元計價資產產生不利的重估等。

雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於今年6月30日的內含價值約為53億港元，包括權益總額43億港元和預期將來利潤的現值10億港元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

值得注意的是，上半年按揭保險計劃新取用貸款額為404億港元，按年增1.57倍，87%的新取用貸款(以貸款額計)用於二手市場物業，顯示該計劃對於在二手市場置業的人士相當重要。

按揭公司亦購入總值9億港元的貸款資產，以及中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」總值143億港元的貸款。

在「八成信貸擔保產品」下，共批出約1,200宗申請，涉及的總貸款額約51億港元。該公司於今年4月20日推出「百分百擔保特惠貸款」，截至6月底，共批出超過1萬宗申請，涉及的總貸款額約180億港元，當中143億港元貸款資產已由按揭證券公司購入。

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