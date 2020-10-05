俊文寶石陳俊文8000萬沽出愉景灣洋房

土地註冊處資料顯示，大嶼山愉景灣蔚陽海蜂徑單號屋，以8,000萬元登記售出，原業主為GOLDFULL DIAMOND LIMITED，該公司於2001年3月以1,900萬元登記購入，持貨約19年帳面獲利6,100萬元。

根據公司註冊處資料，上述公司董事包括陳俊文CHAN, TZUENN MAN LARRY等人，與俊文寶石創辦人同名。

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