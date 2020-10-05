多家銀行推iBond認購優惠　花旗可免六項收費

第七批通脹掛鈎債券(iBond)細節出爐，多家銀行推出認購優惠：

花旗銀行(香港)推出iBond認購優惠，客戶可獲「六免」收費，包括豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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