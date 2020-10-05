多家銀行推iBond認購優惠 花旗可免六項收費
2020年10月05日 17:16
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第七批通脹掛鈎債券(iBond)細節出爐，多家銀行推出認購優惠：
花旗銀行(香港)推出iBond認購優惠，客戶可獲「六免」收費，包括豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費。
中國銀行(香港)(02388)推出認購iBond服務，並新增手機銀行認購渠道，經該行認購可豁免認購手續費、保管費、代收利息費、存入費、提早贖回手續費、轉倉費及不設到期贖回費。
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