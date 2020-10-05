趁低吸納！基金5個月斥1.5億元掃7個舖位

新冠肺炎肆虐，零售業冰封，街舖做價大瀉，不少投資者趁低吸納。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，剛以3,100萬港元購入旺角花園街雙號地舖連入則閣樓，低市價約兩成，而較高峰期更平近五成。該基金過去5個月共斥約1.5億元掃入7個舖位。

上述街舖建築面積約1,000方呎，連入則閣面積約800方呎，合共1,800方呎。現租客為點心茶餐廳，舖面闊15呎，深約60呎。現月租金約7.1萬元，並剛續租，回報率約2.7%。他指出，該舖原先叫價約5,000萬元，現累減約近2,000萬元。原業主於1985年7月以約127萬買入。而基金未來會再斥約1億元再購5至6間舖。

李氏又表示，該舖位對面為先達廣場，屬旺角核心區，平均呎價1.7萬元算平。旁邊相連面積相同舖位，2013年2月成交價達5,320萬元，故料剛購入的舖位高峰期時可值超過6,000萬元。同時，當前面的小巴站遷入去水務署重建項目，該街道人流將會上升，屆時月租金相信可達10萬元，回報升至4厘。他預期，直至明年農曆新年，舖市會持續低迷，2021年第二季後才會觸底回升。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020