新股專輯：內房金輝控股擬集資最多4億美元

新股一浪接一浪！據外媒報道，中國房地產開發商金輝控股於周二(6日)起預路演，是次集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。農銀國際、中信証券及海通國際為聯席保薦人。

據中國房地產協會及上海易居房地產研究院，金輝控股為中國內地首50大房企，排名36。截至2020年7月底，該公司共有160個處於不同開發階段的物業開發項目，總土地儲備逾2,908.17萬平方米。

截至今年4月底止首4個月，利潤1.79億元人民幣(下同)，按年大幅倒退63.65%；收入29.29億元，按年下跌34.23%；資產負債比率為2.4%，較2019年度微增0.1個百分點。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020