大新銀行推稅貸計劃　年利率低至1.38厘

受疫情影響，香港經濟表現轉弱，鄧子健指，去年政府延長交稅還款期，令客戶有更大彈性理順財務，使最終稅貸生意僅達目標八成，期望今年稅貸業務可錄得雙位數增長，並藉優惠吸納更多優質客戶。他亦提及，零售信用卡壞帳按年有惡化迹象，今年私貸市場出現倒退，但近兩個月壞帳比率與破產宗數皆趨向平穩及好轉，該行整體貸款表現優於市場，並會維持審慎觀望態度。

以往稅貸市場競爭激烈，鄧認為，香港交稅人口和額度穩定，料今年未會出現太激烈的息率殺價戰，但個別同業會否採取較積極的進取策略，則視乎其業務需要。至於最近開業的虛擬銀行亦加入搶佔私人貸款市場，他認為，虛擬銀行或會以價格優惠為重點吸引客戶，但傳統銀行相對會提供更多其他配套、服務，包括分行網絡、前線員工服務等，相信不同客戶會取決於其需求作出選擇。

他又指，市場預期本月將有大型新股進行招股，拆息或會先升後跌，但仍受包括美國大選等不確定因素影響。

該行另設簡單稅貸優惠供客戶選擇，其年利率為1.88厘，貸款金額上限100萬元或月薪10倍，設長達24個月還款期。

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