投資者注意！港交所10月19日實施優化開市前時段
2020年10月05日 17:51
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香港交易所(00388)公布，將於2020年10月19日實施優化開市前時段，該所於本月10日安排實習環節，10月17日作推出前測試。
優化後開市前時段將不再涵蓋所有的證券，而只會涵蓋所有股本證券(包括預託證券、投資公司、優先股及合訂證券)、基金(包括交易所買賣基金及房地產投資信託基金)及槓桿和反向產品(統稱「開市前時段證券)。
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