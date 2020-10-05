西貢早禾居洋房賣4750萬元　創同類型新高

中原陳沛堯表示，西貢早禾居一幢單號屋，實用面積1,931方呎，擁1,100呎花園，獲外區換樓客以4,750萬元承接，呎價24,599元，創屋苑同類型洋房新高。

據了解，新買家為外區換樓客，睇樓兩星期，議價數天，即決定入市自用。原業主於2012年12月以3,363萬元購入，現沽貨帳面獲利1,387萬元離場，8年升值41%。

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