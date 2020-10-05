【專家點評】陳政深：港股第四季未必太悲觀
2020年10月05日 18:00
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港股九月走弱，恒指九月份累計跌近7%，然而筆者認為，展望十月份及第四季，投資者未必須要過分悲觀。首先，短線技術上而言，恒指14天相對強弱指標(14 RSI)早前經一輪急跌之後一度失守30的超賣水平，同時亦有逾三成恒指成分股同告超賣，對上一次出現此情況是三月，信號出現後十個交易日，即見指數見底回升；其次，參考近年歷史數據，過去十年錄得跌幅的十月以及第四季，分別均只有兩次，反映十月並非例淡；再者，資金近月持續流入本港，而在港股長周末期間，外圍表現不俗，儘管美國總統特朗普確診新冠肺炎，但對整體中線投資市場格局應未必有太大拖累，十月份的港股有足夠理由看高一線，形態上，恒指在9月20日開始營造小圓底，初步上望阻力為23,900點的頸線位置，一旦升穿，本月暫以24,680，即50天線水平為反彈目標。至於下方支持，則為九月份低位23,100點。
部署上，資金持續流入本港，不少應為新股而來，但對於第二上市，又或是基本因素一般的新股，投資者宜加倍審慎，不宜過分進取。此外，科技股亦可看高一線，經過早前的調整，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等漸見支持，當中後者在假前更見資金流進，隨着螞蟻集團上市，北水回歸港股後或可進一步提供動力。
攻不忘守，投資者亦應在投資組合中，納入防守性股份。各行各業均受新冠疫情影響，物業管理、服務類股份所受的影響相對穩定。豐盛服務(00331)早前公布截至六月底止年度業績。期內營業額按年微跌1%，至48.8億元，純利大致按年持平於3億元水平。公司主要收入來源為工程及環保服務，分部營業額受累去年高基數及個別項目延遲交貨而下跌了17%，然而其手頭上未完工合約金額，按年增加了39%，至76.8億元；至於其另一業務綜合物業及設施管理，手頭上合約更按年上升1.9倍，至33.93億元，可見業務不單未有受累，更是穩定增長，亦為未來收入提供了一定信心。豐盛財務狀況健康，派息紀錄亦相對穩定，現價息率達8厘，具相當防守力，值得注視。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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