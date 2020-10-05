【專家點評】陳政深：港股第四季未必太悲觀

港股九月走弱，恒指九月份累計跌近7%，然而筆者認為，展望十月份及第四季，投資者未必須要過分悲觀。首先，短線技術上而言，恒指14天相對強弱指標(14 RSI)早前經一輪急跌之後一度失守30的超賣水平，同時亦有逾三成恒指成分股同告超賣，對上一次出現此情況是三月，信號出現後十個交易日，即見指數見底回升；其次，參考近年歷史數據，過去十年錄得跌幅的十月以及第四季，分別均只有兩次，反映十月並非例淡；再者，資金近月持續流入本港，而在港股長周末期間，外圍表現不俗，儘管美國總統特朗普確診新冠肺炎，但對整體中線投資市場格局應未必有太大拖累，十月份的港股有足夠理由看高一線，形態上，恒指在9月20日開始營造小圓底，初步上望阻力為23,900點的頸線位置，一旦升穿，本月暫以24,680，即50天線水平為反彈目標。至於下方支持，則為九月份低位23,100點。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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