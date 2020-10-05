日本救市好橋！東京推「虛擬旅遊」　37港元享觀光樂趣

外國傳媒報道，為解決疫情期間無法盡情旅遊的難處，日本東京推出「虛擬旅遊」！目的是讓民眾以視訊會議的方式遊覽東京各處的景點，由周一(5日)起已開放民眾在網上報名。

東京政府表示，由10月起至明年2月，預計推出19次「虛擬旅遊」服務，遊覽景點包括東京政府管轄的島嶼，例如伊豆群島內的三宅島。想體驗虛擬旅遊的民眾只需繳交1,000日圓(約73港元)的費用即可參加，每次成團上限20人，但就算只有1人報名，「虛擬旅遊」也不會取消。值得留意的是，民眾在虛擬旅遊「成團」前會收到當地「特產」，令參與「虛擬旅遊」的民眾更能感覺身處其中。

除東京政府外，夏普(Sharp)也推出「虛擬旅遊」，將從10月30日起至11月14日推出「機器人手機RoBoHoN」，帶領民眾進行「虛擬旅遊」活動，該活動是與東京、京都、新潟、青森等地及使用RoBoHoN的自治團體及企業合作，製作RoBoHoN在各地的觀光導覽，並在網上發布供民眾觀看。另外，若民眾實際前往「虛擬旅遊」的目的地，可獲住宿費折扣及特別的小禮物。

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