港交所本月19日優化開市前時段　限價擴至ETP

港交所指，防止交易所買賣基金及槓桿及反向產品(統稱交易所買賣產品，ETP)於上市首日開市前時段出現極端價格波動，ETP上市當天在開市前時段將設加減15%的第一階段價格限制。

優化措施實施會設兩星期穩定期，期間若發生緊急事故，影響證券市場交易主機軟件正常運作，系統將會轉回之前的版本。優化開市前時段涉及採用已於收市競價時段内應用並為市場廣泛接納的競價模式，並從中揀選與開市相關的功能，進一步改善價格發現過程及提高交易流通量。

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，香港交易所努力不懈於提升旗下市場微結構，這次開市前時段的優化正爲其中重要舉措之一。今次的優化措施跟隨國際慣例，有助改善價格發現過程並增加交易流通量。優化後，期望見到有更多投資者參與開市前時段，為這個亞洲最流通及活躍的金融市場增加深度及提升效率。

開市前時段是指香港證券市場每交易日上午開市前設有的30分鐘開市競價時段，當中透過集合買賣意向，協助市場定出個別證券於開市前時段的公平開市價，並以能達成最大成交量的單一價格執行交易。通過有序、順暢的價格發現過程，開市前時段有助市場消化隔夜新聞消息及事件的影響。

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