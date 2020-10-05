【全球攬炒】新加坡財長：國家收入未來數年料續弱

外國傳媒報道，新加坡財政部長王瑞傑周一(5日)表示，受疫情及經濟增長放緩等因素影響，新加坡的國家收入恐在未來數年保持疲弱，而今年新加坡的財年營業收入可能達637億坡元(約3,614億港元)，較年初預算案初步估計低約16.1%。

消費稅收入和年初的估計相比，可能將下降14%，預計其他領域的稅收也下降。

王瑞傑表示，儘管國家收入疲弱，但政府的支出將會增加，以繼續支持國民和商業活動，且新加坡也必須找到辦法，藉提高稅收和更有效的支出，以持續為經濟增長提供資金。

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