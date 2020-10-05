信不信由你！往績預示美國科技股睇升20% 明年初勢破頂

最能反映科技股表現的美國納斯達克100指數在9月約下挫5.7%，為3月疫情擴散以來最大單月跌幅。外媒報道，瑞銀引用昔日數據作出預測，納斯達克100指數在9月下跌之後，有望上漲20%，更可能在2021年創歷史新高。

瑞銀分析指出，今年納斯達克100指數在截至3月底的38天內下跌31%，並於6個月後從3月的最低位大漲超過70%，若此模式延續，納斯達克100指數在9月下跌後，可能將在2021年春季創下歷史新高。

瑞銀數據顯示，納斯達克100指數在2015至2019年間的中期調整，需花1個月從高位跌至底部，平均跌幅約11%，但此後6個月的平均反彈幅度則達20%，若此交易模式保持不變，則科技股不久後就會反彈。

不過，瑞銀認為，納斯達克100指數9月的下跌，凸顯了投資多元化的必要性。瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele表示，過度投資部分美國最昂貴科技股的投資者，應重新調整其投資組合，以利用即將到來的上升趨勢，股價有望上漲的公司，將包括業務涉及雲端計算、大數據和5G。

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