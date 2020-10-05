實體黃金需求銳減　衍生商品逆市飆5.7倍

2020年全球上半年黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比增加了5.7倍。元大期貨表示，交易黃金期權商品儼然已成為交易新寵，且由於美國總統大選前的正事不確定性仍高，資金持續流向金市，黃金期貨價格有支撐，金價持續看俏。

根據世界黃金協會(WGC)的資料顯示，2020年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了11%，然而黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比增加了5.7倍。

截至上月29日止，全球最大黃金交易所的道富財富黃金指數基金對黃金持有量維持在1,268.89噸。金價延續反彈，主要受惠於美國總統大選前政治充滿不確定性，也使得資金流向金市，進一步提振黃金避險作用。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299