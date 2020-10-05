【全球攬炒】JR東日本8月載客量跌74%　全年料勁蝕306億

外國傳媒報道，日本新幹線在疫情下大量流失乘客，有當地網友透露，即使營運方已將票價減半，但情況仍未見起色。而「JR集團」中的JR東日本8月客運量按年減幅更高達74%，預計該公司本財年(截至明年3月底)虧損額將達4,180億日圓(約306億港元)，而上一財年的利潤為1,984億日圓(約145億港元)，另JR西日本預計將出現高達2,400億日圓的虧損(約176億港元)；東海旅客鐵道(或稱JR東海)同期虧損預計達533億日圓(約39億港元)。

JR東日本市場部經理Yoshitaka Watanabe表示，該公司的營運恐無法回到疫情前的時期，雖然業界一直期待出現V形復甦，但現在經濟表現可能是「L形」。

日本政府和JR東日本為振興經濟和刺激銷售，分別推出了「旅遊補助」方案和票價折扣約50%的促銷活動，但券商野村表示，考慮到鐵路公司較高的固定成本及JR東日本給出大幅折扣，即使疫情過後，JR東日本恐仍難恢復盈利。

為拯救業務，JR東日本亦正考慮擴大其物流業務，例如向消費者提供不同地區的葡萄、梨子和漁產等當地美食。

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