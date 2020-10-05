【旅業蕭條】商務客恐永遠不能回復　日航：要專注廉航

外國傳媒報道，疫情不但嚴重衝擊航空業，甚至可能永久改變此行業結構！日本航空社長赤坂祐二表示，以往支持航空公司收入主力的商務客，可能永遠也回不到疫情前水平。為因應此形勢，須將重點轉向「廉航」發展。

赤坂祐二表示，商務客的需求可能永遠較疫情之前低20至30%，他們過去是日本航空收入主力，故日航必須轉型，配合低成本發展模式，才能填補商務客的缺口。

目前日本航空全資擁有廉航Zipair Tokyo，並持有捷星日本航空(Jetstar Japan)50%股權，以及春秋航空日本(Spring Airlines Japan)近5%股份。赤坂祐二表示，將以東京成田機場為樞紐，建構日航的廉航網絡，並確保相關航空公司能存在。

航空業研究機構CAPA名譽主席Peter Harbison表示，目前已有數間航空公司準備大幅提升旗下廉航的角色，由於休閒度假的旅客未來幾年都可能是主流，趨勢可能會持續。

不過，日本櫻美林大學教授、航空業專家戶崎肇表示，航空集團同時經營一般的航空公司及廉航是充滿挑戰，容易產生相互侵蝕的狀況。再者，廉航一向難以獲利。

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