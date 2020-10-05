【多相】豐寓辣招期滿即沽套現　三年升值38%

新樓業主辣招期滿後即沽貨套現。中原許偉業稱，葵涌豐寓額外印花稅期滿後，已錄至少3宗二手轉讓，剛錄得一個中高層E室成交，實用面積225方呎，曾作收租之用，上月中開價538萬元放盤，有已參觀區內多個放盤準買家，一直物色600萬元以下物業，議價後以490萬元購入上址，呎價約21,778元，原業主持貨僅3年，帳面獲利135.9萬元，期內升值38.4%。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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