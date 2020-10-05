周二拍賣！中半山地利根德閣單位開價1.38億

近期再有豪宅盤拍賣。環亞物業拍賣將於周二(6日)推出34項物業公開競投。其中，中半山地利根德里14號地利根德閣1座高層B複式單位連天台，業主盤開價1.38億港元，單位實用面積約4,679方呎，另有1,104方呎天台，呎價約29,493元。

銀主交吉盤方面，何文田耀爵臺中層戶開價1,780萬元，實用面積982方呎，窗台面積31方呎。該行董事總經理區蘊聰表示，原業主開價比購入價低506萬元，於2015年以2,286萬元買入，現開價更比以往成交價低5%。據了解，單位在2019年2月的時候曾開價1,998萬元。

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