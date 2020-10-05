倫交所旗下Refinitiv收購合規風險公司The Red Flag

倫敦證券交易所旗下金融數據公司Refinitiv宣布，完成收購總部位於香港的合規風險公司The Red Flag Group。

Refinitiv表示，收購將有助於公司幫助客戶監測合規風險，包括評估洗錢、賄賂、聲譽及ESG風險。

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