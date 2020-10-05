新iBond登場：金管局指「進可攻退可守」　有信心認購反應佳

新一批iBond調高保證回報至2厘，香港金融管理局高級助理總裁劉應彬表示，定息的調整取決於當時市場情況及對前景的估算，形容新iBond「進可攻，退可守」，為市民提供穩定及吸引的回報，並冀盡量全數發行滿足所有認購需求。

劉應彬指，由於現時處於低通脹及低息環境，銀行定存息率普遍在0.5厘水平，相信新iBond的2厘回報甚具吸引力，儘管難對認購人數作預測，但有信心認購反應積極。

新iBond的發行規模為100億元，劉氏指，若認購金額超過此數，將盡量全數發行150億元，以滿足所有認購需求，而iBond的規模不會影響即將發售的銀色債券發行金額。他指，集資所得資金將用於與計劃相關的支出，包括利息支出及投資。

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓指，由於息率吸引，估計iBond上市後的二手市場的交易亦會相對活躍，進一步提高市場對二手債市的認知，推動香港零售債券市場的發展。

銀行未有計劃因應iBond發行作出特別安排，中國銀行(香港)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行將維持正常營業時間，亦不會特設櫃位處理認購申請，但將加強職員對iBond的認識，相信以目前人手能應付認購情況。

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