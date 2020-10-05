消費者行為轉變！日本連鎖居酒屋「和民」將轉型燒肉店

外國傳媒報道，日本大型餐飲集團WATAMI周一(5日)宣布，旗下的連鎖居酒屋「和民」，因疫情導致營業額大幅下滑，約120家店將轉型為燒肉店。

報道指出，居酒屋「和民」約120家店規劃將在2021年度全數轉型為燒肉店，未來5年目標是擴至400家。

居酒屋「和民」原本是WATAMI集團的核心業務之一，未來「和民」品牌轉型為燒肉店後，居酒屋店將在日本國內不復存在。WATAMI表示，因疫情導致消費者行為改變，居酒屋的生態未來難以大幅回復，因此決定轉型為回復速度較快的燒肉店。

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