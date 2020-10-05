新iBond登場：經恒生及永隆認購可免多項費用

招商永隆銀行亦推出新一批iBond的7免優惠，包括豁免手續費(0.15%)、債券託管費、利息代收費、轉倉費、賣出債券交易費（經場外交易市場）、贖回費，及首兩星期經香港交易所沽出iBond之交易佣金。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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