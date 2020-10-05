新iBond登場：經恒生及永隆認購可免多項費用
2020年10月05日 19:24
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恒生銀行(00011)為認購通脹掛鈎債券(iBond)的客戶提供多個費用豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、將債券由其他銀行轉入該行之債券戶口有關手續費。
招商永隆銀行亦推出新一批iBond的7免優惠，包括豁免手續費(0.15%)、債券託管費、利息代收費、轉倉費、賣出債券交易費（經場外交易市場）、贖回費，及首兩星期經香港交易所沽出iBond之交易佣金。
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