新盤動向：PARK YOHO Genova逾4205萬連沽兩伙特色戶
2020年10月05日 19:26
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PARK YOHO Genova
新盤特色戶承接力理想。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova，剛連沽兩伙頂層特色大宅，套現逾4,205萬港元。其中第30A座15樓A室，實用面積1,283方呎，平台及天台面積分別204與814方呎，成交價2,373.55萬元，呎價1.85萬元。
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