新iBond登場：耀才推「5免」　積極備戰吸客

第7批iBond即將推出，券商積極備戰吸客。

該行執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現時銀行息口低企，加上全球經濟正處於水深火熱，低息環境有可能持續一段頗長的時間；再者，股市則開始呈現陰晴不定的格局，相信有部分以在銀行收取定期為主的客戶，會轉攻認購iBond，以收取穩定的回報。

他又指，ibond通常都是吸納收息投資者，儘管投資者有機會以孖展認購，都比例較少，因為投資者「一心諗住收息，唔多願意畀息認購」，故據過往經驗，有客孖展認購，但比率不高，反而因為大多會有「一人一手」，相反利用人頭方法認購，較為「着數」。不過，該行仍會因應客戶需求，讓客戶用孖展認購，如無意外，新舊客戶更可獲得孖展優惠，惟希望做到人人有份，故會因應認購反應，才決定會否限制用孖展認購的手數。

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