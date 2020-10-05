花旗：可逢低買入全球股票　因政策支持

外國傳媒報道，花旗集團的策略師擔心股市面臨的種種威脅，但仍建議投資者買入。他們預計，如果風險加劇，央行將介入。

以Robert Buckland為首的策略師在報告中寫道，新冠病毒疫情復燃，企業獲利降級，美國大選混亂以及估值水平過高，都可能在未來幾個月拖累股市，但任何市場低迷都可能引發「激進」的政策行動。他們預測全球股市將「溫和上漲」，並預測到2021年中期，MSCI ACWI本地指數將升至705，較上周五(2日)收市水平高出7.5%。

策略師在10月2日寫道：「面對疲弱的基本面下，得依靠央行提供支持讓我們感到不安，但這就是事實。我們的市場目標表明最佳的回報在新興市場，最差則是在日本。」

在夏季反彈(在美國特別強勁)後，9月股市下挫。本月開局也出現波動，距離大選投票日僅數週之遙，美國總統特朗普新冠病毒呈陽性反應，整個大選就被混亂所籠罩。

花旗的策略師說，拜登似乎是最可能獲勝的人，特朗普總統感染新冠病毒是最新的轉折，儘管沒有人應該認為他輸定了。

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