128 WATERLOO本周五開售20伙細單位
2020年10月05日 20:02
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發展商積極推盤搶客。據一手銷售資訊網資料，萊蒙國際(03688)等合作發展的何文田128 WATERLOO，剛再發出新銷售安排，推出20伙細單位於本周五(9日)起發售，發展商將於本周四截止接受認購登記。
該盤早前公布首張價單推出50伙，全屬一房及兩房戶，實用面積介乎331至579方呎，扣除最高15%總折扣後，折實平均呎價27,676元，入場費782.8萬元起，最低折實呎價由22,338元起。發展商日前亦公布以招標形式推售5伙大單位，明日(6日)起開始銷售。
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