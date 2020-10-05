新盤UPDATES：東鐵上蓋項目料吸引不同地區各類買家

踏入第四季，發展商開盤意欲大增，各區多個新盤全速籌備推出市場，其中新界東鐵路上蓋大型項目計劃周內公布開價及開放示範單位，市場料將吸引不同地區各類型買家注意，勢必凍結大批二手購買力。

●柏傲莊I周內公布價單及開放示範單位

他透露，項目好大機會引入Proptech 2.0加強版區塊鏈置業售後服務平台，為買家簡化買樓流程，更提供一站式按揭申請服務，共有至少8大銀行參與計劃。

●128 WATERLOO本周五開售20伙細單位

發展商積極開盤搶客。據一手銷售資訊網資料，萊蒙國際（03688）等合作發展的何文田128 WATERLOO，剛再發出新銷售安排，推出20伙細單位於本周五（9日）起發售，發展商將於本周四截止接受認購登記。

該盤早前公布首張價單推出50伙，全屬一房及兩房戶，實用面積介乎331至579方呎，扣除最高15%總折扣後，折實平均呎價27,676元，入場費782.8萬元起，最低折實呎價由22,338元起。發展商日前亦公布以招標形式推售5伙大單位，明日（6日）起開始銷售。

●PARK YOHO Genova逾4205萬連沽兩伙特色戶

新盤特色戶承接力理想。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova，剛連沽兩伙頂層特色大宅，套現逾4,205萬元。其中第30A座15樓A室，實用面積1,283方呎，平台及天台面積分別204與814方呎，成交價2,373.55萬元，呎價1.85萬元。

●明翹匯高層兩房戶加價10％

據一手銷售資訊網資料，佳明集團控股（01271）的青衣明翹匯，剛調升1A座27樓A室兩房戶價錢，單位實用面積435方呎，價單售價由958.4萬上調至1,054.3萬元，呎價由22,032提高至24,237元，加幅10%。

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